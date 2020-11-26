Иностранный сертификатор "Северного потока-2" сбежал с проекта из-за санкций США

Иностранный сертификатор "Северного потока-2" сбежал с проекта из-за санкций США
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Оператор нашей трубы заявил, что от рестрикций ее должны защищать правительства и Еврокомиссия

Новый пакет американских санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" напугал норвежскую компанию Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая выступала сертификатором трубы и кораблей. Потомки викингов предусмотрительно решили покинуть проект.

В компании внимательно изучили обновленное руководство Госдепа США в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA).

"В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток-2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", – цитирует РИА "Новости" представителя компании.

Отмечается, что норвежцы на "СП-2" изучали документацию и проверяли строительные работы на предмет соответствия стандартам. Также они занимались мониторингом тестирования и подготовки оборудования, которое применялось на судах в ходе прокладки труб. DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства газопровода.

Между тем, оставшийся не возведенным участок проекта в Балтийском море располагается в водах Королевства Дании. По правилам местного энергетического агентства (DEA), оператор газопровода Nord Stream 2 AG имеет право нанять любую компанию для предоставления проекту сертификата соответствия.

Защищать от заокеанских рестрикций европейский проект должны правительства и Еврокомиссия, коротко прокомментировали новость из Норвегии в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Напомним, еще в сентябре международная группа IGP&I, в которую входят 13 клубов морских страховщиков, разослала своим партнерам письма, в которых они были предупреждены о санкционной дубине Вашингтона. Участникам объединения указали, что ограничения коснутся сразу двух газовых маршрутов – "СП-2" и "Турецкого потока".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Шпионская война вокруг сбитого "Боинга" MH-17 вышла на новый уровень

Издания обвиняют друг друга в работе на спецслужбы

Идеи Третьего Рейха прижились: в Чехии признали причину вражды с Россией

Страны Запада думают только о том, как бы урвать от российских богатств, не считаясь с ценой, которую за это платят другие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей