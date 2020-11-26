Оператор нашей трубы заявил, что от рестрикций ее должны защищать правительства и Еврокомиссия

Новый пакет американских санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" напугал норвежскую компанию Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая выступала сертификатором трубы и кораблей. Потомки викингов предусмотрительно решили покинуть проект.

В компании внимательно изучили обновленное руководство Госдепа США в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA).

"В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток-2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", – цитирует РИА "Новости" представителя компании.

Отмечается, что норвежцы на "СП-2" изучали документацию и проверяли строительные работы на предмет соответствия стандартам. Также они занимались мониторингом тестирования и подготовки оборудования, которое применялось на судах в ходе прокладки труб. DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства газопровода.

Между тем, оставшийся не возведенным участок проекта в Балтийском море располагается в водах Королевства Дании. По правилам местного энергетического агентства (DEA), оператор газопровода Nord Stream 2 AG имеет право нанять любую компанию для предоставления проекту сертификата соответствия.

Защищать от заокеанских рестрикций европейский проект должны правительства и Еврокомиссия, коротко прокомментировали новость из Норвегии в пресс-службе Nord Stream 2 AG.



Напомним, еще в сентябре международная группа IGP&I, в которую входят 13 клубов морских страховщиков, разослала своим партнерам письма, в которых они были предупреждены о санкционной дубине Вашингтона. Участникам объединения указали, что ограничения коснутся сразу двух газовых маршрутов – "СП-2" и "Турецкого потока".

