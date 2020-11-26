Норвежский сертификатор "Северного потока-2" опроверг выход из проекта

Норвежский сертификатор "Северного потока-2" опроверг выход из проекта
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
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Норвежская Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) опровергла сегодняшние сообщения о том, что она полностью прекращает свою работу по сертификации газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы американских санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

В DNV GL уточнили, что не будут сертифицировать морские суда, участвующие в строительстве "СП-2", и установленного на них оборудования.

Представители компании внимательно ознакомились с новыми санкциями США в отношении российского проекта и сделали для себя соответствующие выводы.

DNV GL не прекратит предоставлять услуги, касающихся труб газопровода, подчеркнул собеседник нашему изданию.

Ранее в четверг, 26 ноября, стало известно, что норвежцы изучив обновленное руководство Госдепа в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) якобы полностью прекратили сотрудничество с Nord Stream 2 AG. Сам оператор газопровода все вопросы по американским экстратерриториальным санкциям перенаправил правительствам европейских стран и Еврокомиссии, заметив, что именно они обязаны заниматься защитой коммерческих проектов Старого света.

Российские пользователи, комментируя эти две противоречивые новости пришли к выводу, что суда и оборудование просто уже прошли сертификацию. Иные прогнозируют, что Вашингтон скоро введет рестрикции и против сертификации самого трубопровода.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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