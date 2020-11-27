Венесуэла увернулась от санкций США благодаря России

Венесуэла увернулась от санкций США благодаря России
Фото: Rafael Hernandez/dpa/www.globallookpress.com
Страна возобновила прямые поставки нефти в Китай

Венесуэла оказалась одной из неугодных Соединенным Штатам держав. Из-за американских рестрикций Каракас потерял возможность сбывать жидкое топливо в КНР.

Однако это южноамериканское государство не могло позволить себе потерять такого клиента, как Пекин. В итоге поставки проходили по тайным каналам. По имеющимся у издания Reuters данным, первым судном, которое возобновило прямые отгрузки в Китай, стал танкер Kyoto.

Судно зафрахтовано организацией Wanneng Munay. Эта компания, в свою очередь, входит в ряд предприятий, которые получили регистрацию на российской территории и в последнее время начали активное сотрудничество с венесуэльской PDVSA.

Эти компании дали Каракасу возможность снова отправлять свое сырье в азиатские государства. Судно Kyoto доставило тонны нефти из Венесуэлы в Китайскую Народную Республики в начале этого месяца.

К слову, ранее политолог из США Марк Н. Кац назвал одним из раздражителей в отношениях Москвы и Вашингтона "поддержку Россией антиамериканских авторитарных режимов в Иране, Северной Корее, Кубе и Венесуэле"

Ольга ФЕДОРОВА

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