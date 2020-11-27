Точное количество граждан, которых коснутся обновления, неизвестно

Нововведения Пенсионного фонда России могут лишить часть россиян пенсий. Об этом предупредил экономист Сергей Жаворонков.

Он отметил, что новшества касаются тех пожилых граждан, которые получают страховые выплаты через почту. Так, если пенсионер не явится в отделение за своими деньгами в течение полугода, средства перестанут поступать на его счет.

Такая же мера коснется и инвалидов, которые по каким-либо причинам не смогут пройти переосвидетельствование.

"Я не могу сказать, сколько людей лишатся пенсий. Информация закрыта", – цитирует URA.RU эксперта.

Жаворонков считает, что нельзя останавливать выплаты подобным образом. Делать это нужно лишь в случае смерти пенсионера.

В свою очередь, тем гражданам, кто получает выплаты на карточку, средства будут поступать и дальше, даже в случае, если они их не будут снимать в течение шести месяцев.

Накануне Госдума приняла в окончательном чтении предложение правительства РФ о заморозке накопительной части пенсий до конца 2023 года. Ранее правило действовало до 2022-го.

