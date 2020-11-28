Спад в экономике может составить до 4,5%

Алексей Кудрин сделал ряд неутешительных прогнозов, касаемо российской экономики. Так, глава Счетной палаты полагает, что после 2020-го россияне станут жить намного хуже. За предыдущие пять лет уровень жизни населения упал примерно на 10%, однако лишь за второй квартал 2020-го этот показатель скатился вниз на целых 8,5%.

Также Кудрин полагает, что в России станет на один миллион больше бедных. И изменить эту ситуацию в скором времени не удастся. Он считает, что необходимо, в первую очередь, поддержать именно эту категорию людей.

Также глава Счетной палаты РФ заявил, что ситуация с безработицей в стране тоже может стать хуже. Пока безработица сохраняется на уровне 7%, но вторая волна эпидемии коронавируса может изменить ситуацию в негативную сторону. Более того, чиновник предрек закрытие трети предприятий малого и среднего бизнеса из-за второй волны. Впрочем, Кудрин подчеркнул, что меры поддержки государства принесли свои плоды и необходимо приложить еще больше усилий в этот период, передает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что из-за нехватки денег россияне стали чаще покупать хлеб.