Кудрин предсказал России мрачные времена

Кудрин предсказал России мрачные времена
Алексей Кудрин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спад в экономике может составить до 4,5%

Алексей Кудрин сделал ряд неутешительных прогнозов, касаемо российской экономики. Так, глава Счетной палаты полагает, что после 2020-го россияне станут жить намного хуже. За предыдущие пять лет уровень жизни населения упал примерно на 10%, однако лишь за второй квартал 2020-го этот показатель скатился вниз на целых 8,5%.

Также Кудрин полагает, что в России станет на один миллион больше бедных. И изменить эту ситуацию в скором времени не удастся. Он считает, что необходимо, в первую очередь, поддержать именно эту категорию людей. 

Также глава Счетной палаты РФ заявил, что ситуация с безработицей в стране тоже может стать хуже. Пока безработица сохраняется на уровне 7%, но вторая волна эпидемии коронавируса может изменить ситуацию в негативную сторону. Более того, чиновник предрек закрытие трети предприятий малого и среднего бизнеса из-за второй волны. Впрочем, Кудрин подчеркнул, что меры поддержки государства принесли свои плоды и необходимо приложить еще больше усилий в этот период, передает "Комсомольская правда". 

Ранее сообщалось, что из-за нехватки денег россияне стали чаще покупать хлеб. 

Полина ИВАНОВА

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Прекратите быть агрессивной страной и тратить на ракеты и бомбы млрд-ы, прекратите агрессию на своих границах с Грузией, Украиной, Молдовой, а там смотришь жизнь россиян и наладится. Силой Вы не заставите Вас любить. Глава государства КГБшник, мент или военный дубарь это не хорошо. Какое руководство такая и страна. Закончатся полезные ископаемый и все станете бомжами.
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