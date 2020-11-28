В Германии объявили точную дату возобновления строительства "Северного потока - 2"

В Германии объявили точную дату возобновления строительства "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Укладка труб продолжится уже совсем скоро

"Северный поток – 2" начнут достраивать уже в декабре 2020 года. Эту информацию немецким журналистам подтвердил официальный представитель проекта. 

Как пишет радиостанция NDR, Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде заявило капитанам судов, что со следующей субботы, то есть пятого декабря, необходимо проявлять осторожность к югу от района Адлергрунд, ведь начнутся строительные работы. Однако, какое именно судно займется укладкой труб, неизвестно. 

Пока непонятно, имеется ли у "Академика Черского" сертификат на подобную деятельность. На днях норвежская компания сообщила, что не будет выдавать сертификаты судам. При этом журналисты утверждали, что это не помешает России завершить проект. 

На данный момент России осталось уложить примерно 75 километров труб. Сейчас "Академик Черский" находится в районе Калининграда, согласно данным мониторингового ресурса MarineTraffic.

Полина ИВАНОВА

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