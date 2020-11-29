Однако у этого метода есть свои нюансы

Сейчас доходность по вкладам в российских банкам сокращается из-за падения ставки ЦБ. В среднем по рынку процент по ним составляет около 4,4% годовых отчислений. Однако есть способ получить максимум от подобного способа накоплений. Об этом рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Он полагает, что накопительный счет может быть более выгодной альтернативой обычным вкладам.

"Он открывается до востребования и предусматривает возможность внесения и снятия денег", – объясняет эксперт в беседе с РИА "Новости".

Бахтин заявил, что на таком счету ставка может превышать депозитную на 0,5-1,5 % в зависимости от условий. Он объяснил, что раньше процент по накопительному счету был значительно ниже депозитных, но сейчас из-за снижения ставок в экономике ставка стала более-менее сопоставимой.

Однако если заявитель решил положить деньги на накопительный счет, то следует внимательно читать пункты договора, поскольку некоторые надбавки могут быть соблюдены только при определенных условиях – к примеру, поддержания определенного уровня остатка.

Эксперт предупредил, что со временем ставка на таких счетах может меняться, опускаясь на несколько пунктов через несколько месяцев после открытия.

"Но при этом плюс накопительных счетов для клиента заключается в том, что это более гибкий инструмент: снять деньги все или часть можно в любой момент, при этом уже полученный доход не потеряется, проценты зачисляются на счет обычно каждый месяц", – подчеркнул он.

Бахтин заявил, что подобными счетами банки стимулируют граждан не снимать деньги с зарплатных карт, а оставлять их на личных счетах.

Ранее стало известно, когда планируется компенсация по советским вкладам.