Обозначены сроки завершения "Северного потока - 2"

Обозначены сроки завершения "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
На скорость достраивание сильно повлияют шторма

После того, как оператор "Северного потока – 2" заявил о возобновлении строительства газопровода в декабре, осталось множество вопросов. Во-первых, неясно, каким образом в компании намерены это сделать – против проекта до сих пор действуют американские санкции. Во-вторых, неясно, когда выйдет завершить проект. 

О том, какое судно будет заниматься укладкой труб "Северного потока – 2" в компании расскажут позже. Среди кандидатов – якорная баржа "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский". 

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности полагает, что в случае, если работы по достраиванию газопровода начнутся в декабре, то сдача в эксплуатацию может состояться не раньше 3-4 квартала следующего года, ближе к зиме. Об этом он рассказал в интервью "Радио Sputnik". 

До сих пор недостроенными остается участок газпровода в Дании, протяженностью более 160 километров. В хорошую погоду, по его словам, "Академик Черский" может укладывать за сутки по 1 километру труб. Однако сейчас период штормов, который может серьезно сказаться на скорости работ. 

"Газпрому" важно просто достроить "Северный поток-2". Чтобы никто не придирался", – подчеркнул он.

Недавно вероятный достройщик газопровода вернулся из порта Мукран в Россию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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