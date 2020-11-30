Курс рубля
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Курс евро начал резкое движение вверх на открытии торгов. Утром в понедельник, 30 ноября, он преодолел уровень в 91 руб., подорожав сразу на 50 копеек и достигнув отметки 91,24 рубля.
Доллар также растет. По данным Мосбиржи, к 10.10 мск он подорожал на 38 коп., его курс составил 76,24 рубля.
При этом стоимость нефти снижается. Сейчас стоимость североморской смеси Brent составляет 47,36 долл. за баррель, что на 89 центов меньше предыдущих значений.
Ранее западные аналитики предрекли рост российской валюте, но отечественные эксперты дали противоположные прогнозы.
Однако у этого метода есть свои нюансы
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