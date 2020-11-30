Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

С января по сентябрь 2020 г. "Газпром" понес убытки в размере 218 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании по итогам трех кварталов текущего года. В 2019 г. за этот же период "Газпром" получил прибыль почти в 1,1 трлн рублей.

Дороже всего российскому монополисту по экспорту газа обошлось резкое ослабление рубля на мировых рынках. По оценкам экспертов, в 2020 г. курс доллара по отношению к рублю вырос на 29%, курс евро – на 34%. Поэтому рублевые цены в пересчете на мировые валюты дали резкое падение прибыли.

Негативно на финансовых показателях "Газпрома" сказалось и снижение стоимости газа. Так, поставки в Европу подешевели в 2020 г. на 40% в долларовом эквиваленте. При этом снизился и спрос на голубое топливо, поэтому РФ продала в ЕС на 10% газа меньше, чем в прошлом году.

В то же время цена на газ, экспортируемый в страны бывшего СССР, снизилась на 13% в долларах, а объем поставок сократился на 21%.

Внутреннее потребление газа в России сократилось на 7%.

Несмотря на убытки, по объемам запасов, добыче газа и рыночной капитализации "Газпром" остается одной из крупнейших газовых компаний в мире, говорится в отчете.

Ранее стало известно о крупном месторождении газа в РФ, разработка которого принесет стране миллиарды.