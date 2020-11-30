Участие Украины в заговоре против "Северного потока-2" допустили в России

Участие Украины в заговоре против "Северного потока-2" допустили в России
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Киев многое потеряет после запуска газопровода

Сообщения СМИ США о том, что это украинские специалисты подсказали американской стороне, как больнее ударить по проекту "Северный поток-2", имеют под собой основания. По мнению эксперта по вопросам энергетики Игоря Юшкова, американские политики могли и сами обратиться к украинцам за советом.

Дело в том, что в Незалежной лучше, чем за океаном, знают, что происходит в России и понимают "как ставить палки в колеса "Северному потоку – 2", пояснил Юшков в комментарии "Взгляду".

Тем более что здесь налицо материальная заинтересованность Киева в противодействии российскому проекту. Он десятилетиями получал доход от трубы, которую проложили еще во времена СССР. Запуск "Северного потока-2" позволит РФ отказаться от самого дорогого маршрута доставки топлива в Европу – от транзита через Украину. Поэтому Киеву "есть чего бояться", подчеркивает Юшков.

Ранее WSJ раскрыло, как высокопоставленные украинские чиновники помогали сенаторам США готовить санкции против "Северного потока-2".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и раньше не скрывал планов побольше нажиться на "Газпроме", пока не запущен новый газопровод из РФ в ЕС. 

Николай ВИКТОРОВ

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