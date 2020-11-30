МКБ предложил гражданам онлайн сервис для инвестиций

МКБ предложил гражданам онлайн сервис для инвестиций
Фото: Ведомости/ТАСС
Специальная цифровая платформа позволит частным инвесторам делать вложения, основываясь на рекомендациях специалистов

Московский кредитный банк (МКБ) создал особый сервис для частных инвесторов – цифровую платформу "МКБ Инвестиции". Пользователям предлагается линейка продуктов, включающая брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование и доверительное управление.

МКБ подготовил для клиентов два способа выхода на фондовый рынок. Первый открывает возможность инвестировать в акции, облигации или иностранную валюту. Сделать этом можно через приложение "МКБ Онлайн". Покупка акций при этом окажется не сложнее, чем открытие депозита онлайн, уверяют в банке.

Второй вариант предусматривает более широкие возможности для инвесторов. Тут придет на помощь приложение "МКБ Инвест" – разработка брокерской компании "Регион Инвестиции", которую купил и дополнил МКБ. Использовать приложение смогут как опытные биржевые игроки, так и новички на рынке акций.

Через приложение "МКБ Инвест" клиенты банка смогут открыть индивидуальный инвестиционный счет с удобным пополнением. Начинающие инвесторы быстро разберутся в понятных сервисах и инструментах. Граждане, желающие поучаствовать в первичных размещениях облигаций, получат и такую возможность.

По словам первого зампреда правления МКБ Михаила Полунина, сейчас наблюдается рост "потенциально активного для инвестиций сегмента, который нуждается в надежных и понятных инструментах".  Новые инструменты МКБ отвечают этому запросу.

Учитывая, что МКБ всего за несколько лет вошел в лидеры российского инвестиционного рынка, там уверены, что могут выходить уже и на рынок частных инвестиций, отметил зампредседателя правления МКБ Олег Борунов.

"Обладаем уникальной экспертизой предоставления широкого спектра инвестиционного-банковских услуг. Экономические вызовы 2020 года помогли нам укрепить свои позиции и убедиться, что мы готовы выходить на рынок частного инвестора", – заявил Борунов.

Московский кредитный банк (МКБ) предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц и входит список системно значимых организаций РФ. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей