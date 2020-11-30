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Московский кредитный банк (МКБ) создал особый сервис для частных инвесторов – цифровую платформу "МКБ Инвестиции". Пользователям предлагается линейка продуктов, включающая брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование и доверительное управление.
МКБ подготовил для клиентов два способа выхода на фондовый рынок. Первый открывает возможность инвестировать в акции, облигации или иностранную валюту. Сделать этом можно через приложение "МКБ Онлайн". Покупка акций при этом окажется не сложнее, чем открытие депозита онлайн, уверяют в банке.
Второй вариант предусматривает более широкие возможности для инвесторов. Тут придет на помощь приложение "МКБ Инвест" – разработка брокерской компании "Регион Инвестиции", которую купил и дополнил МКБ. Использовать приложение смогут как опытные биржевые игроки, так и новички на рынке акций.
Через приложение "МКБ Инвест" клиенты банка смогут открыть индивидуальный инвестиционный счет с удобным пополнением. Начинающие инвесторы быстро разберутся в понятных сервисах и инструментах. Граждане, желающие поучаствовать в первичных размещениях облигаций, получат и такую возможность.
По словам первого зампреда правления МКБ Михаила Полунина, сейчас наблюдается рост "потенциально активного для инвестиций сегмента, который нуждается в надежных и понятных инструментах". Новые инструменты МКБ отвечают этому запросу.
Учитывая, что МКБ всего за несколько лет вошел в лидеры российского инвестиционного рынка, там уверены, что могут выходить уже и на рынок частных инвестиций, отметил зампредседателя правления МКБ Олег Борунов.
"Обладаем уникальной экспертизой предоставления широкого спектра инвестиционного-банковских услуг. Экономические вызовы 2020 года помогли нам укрепить свои позиции и убедиться, что мы готовы выходить на рынок частного инвестора", – заявил Борунов.
Московский кредитный банк (МКБ) предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц и входит список системно значимых организаций РФ. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.
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