Курс рубля
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Основная проблема рубля заключается в отсутствии крепкого фундамента, из-за чего рубль довольно болезненно реагирует на изменения мирового и государственного рынка. Такое заявление сделала экономист Елена Воронкова.
Специалист сообщила, что именно по этой причине рубль лидирует по своей изменчивости среди валют стран, экспортирующих нефть. У основных продавцов "черного золота" курсы валют также зависят от текущих тарифов на основное экспортируемое сырье.
Воронкова добавила, что позитивных сдвигов в динамике национальной валюты не произошло даже на фоне ослабления доллара. С начала 2020 года рубль упал более чем на 23%, тогда как норвежская крона сумела укрепиться на 0,6%.
Пока что, продолжила эксперт, от резких скачков в валютном курсе рубль спасается благодаря определенному запасу прочности в виде мировых резервов РФ. Их объем, по информации на 20 ноября, достигает практически 584 млрд долларов, о чем Воронкова сообщила в интервью Regnum.
Ранее специалист казначейства Уральского банка реконструкции Владимир Зотов назвал главной опасностью для национальной валюты РФ коронавирусную пандемию. По словам эксперта, при быстром распространении инфекции инвесторы прекратят вкладываться в активы с риском, а ухудшение эпидемиологической ситуации чревато падением мировых цен на нефть, которая и является основой рубля.
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