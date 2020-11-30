Экономист озвучила причину шаткого положения рубля

Экономист озвучила причину шаткого положения рубля
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия лидирует по нестабильности государственной валюты среди экспортеров нефти, утверждает эксперт

Основная проблема рубля заключается в отсутствии крепкого фундамента, из-за чего рубль довольно болезненно реагирует на изменения мирового и государственного рынка. Такое заявление сделала экономист Елена Воронкова.

Специалист сообщила, что именно по этой причине рубль лидирует по своей изменчивости среди валют стран, экспортирующих нефть. У основных продавцов "черного золота" курсы валют также зависят от текущих тарифов на основное экспортируемое сырье.

Воронкова добавила, что позитивных сдвигов в динамике национальной валюты не произошло даже на фоне ослабления доллара. С начала 2020 года рубль упал более чем на 23%, тогда как норвежская крона сумела укрепиться на 0,6%.

Пока что, продолжила эксперт, от резких скачков в валютном курсе рубль спасается благодаря определенному запасу прочности в виде мировых резервов РФ. Их объем, по информации на 20 ноября, достигает практически 584 млрд долларов, о чем Воронкова сообщила в интервью Regnum.

Ранее специалист казначейства Уральского банка реконструкции Владимир Зотов назвал главной опасностью для национальной валюты РФ коронавирусную пандемию. По словам эксперта, при быстром распространении инфекции инвесторы прекратят вкладываться в активы с риском, а ухудшение эпидемиологической ситуации чревато падением мировых цен на нефть, которая и является основой рубля.

Егор МАЛКОВ

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