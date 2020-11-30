Незалежная не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику

Украина похожа на наркоманку, которой для поддержания хоть какой-то жизнедеятельности постоянно нужны вливания извне. Постмайданные власти не переставая берут за границей кредиты с 2014 года, чтобы экономика страны осталась на плаву. В результате чего, любое прекращение иностранной подпитки приведет соборную к дефолту.

Так журналист и экономист Александр Роджерс прокомментировал недавнюю информацию о том, что Международный валютный фонд отказал Киеву предоставить очередной транш "финансовой помощи".

По мнению Роджерса, на сегодняшний день Незалежная пребывает в тотальной зависимости от Запада. Власти страны не способны даже самостоятельно принять проект бюджета без утверждения со стороны МВФ.

"Украина на пороге дефолта. Это состояние наркомании, она уже не может проводить самостоятельно ни внешнюю, ни внутреннюю экономическую политику", – сказал эксперт изданию Nation News.

Напомним, в конце прошлой недели министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "1+1" сообщил об отказе МВФ предоставить деньги Киеву в рамках экстренной экономической помощи.

"Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", – процитировал ответ фонда украинский министр.

Согласно официальной версии киевского режима, причиной данного шага со стороны МВФ стало неисполнение властями страны ранее взятых на себя обязательств. В реальности демарш фонда может быть связан с бунтом Конституционного суда Украины, который восстал против антикоррупционных законов. Те же являются частью механизма внешнего управления соборной.

В свою очередь обладатель нескольких гражданств, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили полагает, что украинскую экономику уже не спасет даже вливание денег МВФ. Он убежден, что эта помощь лишь немного отсрочит крах Незалежной.

