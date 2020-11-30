Киев лишится миллиардов долларов

Украинские власти осознают, что после введения "Северного потока – 2" в эксплуатацию газотранспортная система Незалежной потеряет свое значение. Такое заявление сделал политолог Марат Баширов.

По мнению эксперта, транзит энергосырья через Украину и так довольно неэффективен из-за необходимости в большом количестве технического газа для поддержания нужного уровня давления и традиционного воровства, списываемого на "потери".

При сокращении объемов поступлений голубого топлива государственный бюджет Украины потеряет колоссальные ресурсы – речь идет о миллиардах долларов.

Таким образом, заключил политолог в интервью Regnum, отказ российской стороны от украинской ГТС нанесет сокрушительный удар по местной экономике и "Нафтогазу", хотя Незалежная уже находится на грани дефолта.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что Штаты решили развернуть все имеющие средства для дискредитации "Северного потока – 2". Срыв строительства газовой магистрали из России является для Вашингтона вопросом мирового престижа и поддержанием дисциплины среди европейских "вассалов", которых необходимо удержать в американской зоне влияния. Несмотря на действия заокеанских коллег, Германия оказывает активное сопротивление в ответ на давление Соединенных Штатов.







