Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз

Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Финансист рассказал о последствиях увеличения цен на нефть

Причин ожидать роста экономики в России пока нет. Не стоит рассчитывать и на то, что рубль укрепится, как только поднимется стоимость черного золота, предупредил эксперт Нарек Авакян.

Курс отечественной валюты останется невысоким из-за слабости экономики нашей страны. Чтобы ее поддержать, власти и Центробанк сохранят рубль дешевым. Не исключено, что и ключевую ставку снизят, добавил финансист.

И увеличение цен на нефть, по его словам, не влияют на рост или падение экономики. Даже если черное золото будет стоить около $100 долларов за баррель, она не станет бурно расти и процветать, рассказал аналитик URA.RU.

По мнению одного из экономистов, рубль также очень болезненно реагирует на изменения мирового и государственного рынка из-за отсутствия крепкого фундамента.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent впервые с начала марта стала дороже $48 за баррель. Тогда экономисты спрогнозировали рост цен на черное золото в следующем году, вызванный увеличением спроса.

Полина ДОРОЖКИНА

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