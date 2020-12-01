Остальные суда обеспечения и трубоукладчики стоят в том же море на рейде

Во вторник, 1 декабря, из Калининграда в Балтийское море вышел корабль-снабженец "Иван Сидоренко". Он будет подавать трубы "Северному потоку – 2".

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", а также "Умка" и "Финвал" и "Балтийский исследователь",, находятся на рейде у берегов Балтийского моря в Калининградской области, .

"Иван Сидоренко", по данным сайта слежения за морскими судами MarineTraffic, доберется до места назначения после полудня. Точный маршрут его следования пока не известен.

Этот корабль используется для снабжения плавучих буровых установок трубами, цементом, запчастями, топливом, водой и продовольствием. Применяют его и при оказании помощи аварийным судам и т.д.

Ранее сообщалось о прибытии этого корабля в порт Калининграда. Оно пришло туда из областного порта "Светлый".