Россия и Германия приступают к работам с 5 декабря вопреки санкциям США

Строительство "Северного потока-2" возобновится 5 декабря. Об этом сообщает "Блумберг" со ссылкой на источники в правительстве ФРГ во вторник, 1 декабря.

О том, что укладка труб на последнем участке "Северного потока-2" начнется уже в этом году, можно было говорить и на основании предупреждения, которое на днях распространили немецкие чиновники, считает эксперт Игорь Юшков.

Ранее Государственное управление водных путей и судоходства в Штральзунде (земля Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ) предупредило судовладельцев и капитанов о строительных работах, которые могут проводиться с 5 по 31 декабря 2020 г. в исключительной экономической зоне Германии к югу от Адлергрунд. Именно там "немецкая" часть трубы "Северного потока-2" должна состыковаться с "датской".

"Перед нами сигнал, что данный проект будет возобновлен",

– убежден Юшков. Однако, по его мнению, указанные в извещении даты не означают, что именно 5 декабря начнется строительство. Все будет зависеть от погодных условий. Кроме того, до сих пор не известно, какое судно будет укладывать трубы.

Предполагается, что этим займется "Академик Черский". Но для строительства газопровода такой мощности как "Северный поток-2" его непременно требовалось переоснастить и затем получить соответствующий сертификат.

"Не понятно, успела ли норвежская компания, ограничившая недавно участие в "Северном потоке – 2", сертифицировать "Академик Черский,"

– отметил Юшков в комментарии "Экономике Сегодня". Он напомнил, что 20 ноября на сайте Госдепа США появился документ, где прописана угроза санкций для компаний, оказывающих сертификационные и страховые услуги компаниям, задействованным в проекте "Северный поток-2".

Впрочем, по данным "Блумберг", именно "Академик Черский" будет задействован на датском участке "Северного потока-2". При этом оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не подтвердил ни дату начала строительства, ни название трубоукладчика, передает РИА "Новости".