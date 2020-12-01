В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

В Германии получили заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" в январе – апреле 2021 года. Об этом сообщила заместитель официального представителя Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ Мерле Мансфельд во вторник, 1 декабря.

Она подтвердила, что ранее ведомство получило заявку на укладку труб в экономической зоне Германии на декабрь 2020 г. и утвердило ее. Работы могут начаться с 5 декабря. Что касается периода после Нового года, то эти документы еще изучаются:

"Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений",

– пояснила Мансфельд в комментарии РИА "Новости". По ее данным, укладкой труб по дну Балтийского моря займется российское судно "Академик Черский".

Ранее эксперты отметили и другие сигналы, подтверждающие скорое возобновление строительных работ по проекту "Северный поток-2". Однако оператор Nord Stream 2 AG пока не называет ни точную дату начала укладки труб, ни корабли, которые будут задействованы.