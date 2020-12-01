В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"

В Германии обозначили длительность работ по "Северному потоку-2"
Фото:Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В 2020 году завершить прокладку труб не успеют

В Германии получили заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" в январе – апреле 2021 года. Об этом сообщила заместитель официального представителя Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ Мерле Мансфельд во вторник, 1 декабря.

Она подтвердила, что ранее ведомство получило заявку на укладку труб в экономической зоне Германии на декабрь 2020 г. и утвердило ее. Работы могут начаться с 5 декабря. Что касается периода после Нового года, то эти документы еще изучаются:

"Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений",

пояснила Мансфельд в комментарии РИА "Новости". По ее данным, укладкой труб по дну Балтийского моря займется российское судно "Академик Черский".

Ранее эксперты отметили и другие сигналы, подтверждающие скорое возобновление строительных работ по проекту "Северный поток-2". Однако оператор Nord Stream 2 AG пока не называет ни точную дату начала укладки труб, ни корабли, которые будут задействованы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Эксперты отметили сигналы подтверждающие что никаких сигналов нет
1
новости партнеров

Не удалось развалить Россию: почему "взрываются" страны бывшего СССР

РФ не оправдала надежды Запада

Готовятся атаки: что значат новые кадры у Байдена для России

Нашей стране не светит ничего хорошего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей