"Газпром" нашел способ для завершения прокладки "Северного потока - 2"

"Газпром" нашел способ для завершения прокладки "Северного потока - 2"
Фото: Stephan Schulz/ZB|www.globallookpress.com
Компания придумала, как достроить магистраль в условиях давления со стороны США

Трубоукладчик "Фортуна", принимавший участие в строительстве "Северного потока – 2" на российском участке, сменил владельца, которым стало ООО "Универсальная транспортная группа". По информации СМИ, теперь судно сможет приступить к завершению прокладки газовой магистрали в водах ФРГ.

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении участников "Северного потока – 2", предполагают запрет на предоставление трубоукладчиков для строительства магистрали глубиной более 30,5 метра. На участке Германии такие работы не будут проводиться.

Также в одном из актов американского пакета говорится о возможности введения ограничений в отношении собственников и операторов трубоукладчиков, связанных со строительством "Северного потока -2" и предоставляющих услуги заказчику магистрали стоимостью, превышающей в год 5 млн долларов. Выручка нового собственника, отмечает издание, в 2019 составила примерно 105 миллионов рублей, что не превышает 1,5 млн долларов.

Nord Stream 2 AG уже объявила на днях о возобновлении работ в декабре. Компания планирует проложить участок длиной в 2,6 километра на немецком участке, передает РБК.

Ранее в Берлине сообщили, что правительство ФРГ уже получило и утвердило заявку на строительство газовой магистрали.

Егор МАЛКОВ

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