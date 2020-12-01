Немцы учредят организацию, которая узаконит деятельность участников проекта для США

Глава правительства федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг объявила о решении создать "Фонд защиты климата", что поможет обойти американское давление на проект "Северный поток – 2". Как отмечает источник, учрежденная организация позволит внести магистраль в перечень важных элементов, созданных для сохранения окружающей среды в немецком регионе.

Отмечается, что фонд, в свою очередь, должен создать коммерческую организацию, которая займется производством продукции и оказанием определенных услуг для завершения строительства газовой магистрали. Немецкие компании, испытывающие давление со стороны Соединенных Штатов, предоставят фонду свои услуги.

Как отмечает немецкое издание Bild, благодаря таким мерам участники "Северного потока – 2" смогут наладить с РФ взаимодействие с помощью фонда в обход американских санкций, а магистраль будет достроена. Технически бизнес, вовлеченный в проект, невозможно связать с прямым участием в прокладке магистрали.

Ранее сообщалось о том, что российский трубоукладчик перейдет в пользование другого владельца. По информации СМИ, таким образом "Газпром" решил обойти американские санкции по "Северному потоку – 2".

Известно, что в Мекленбурге-Передней Померании уже заявили о том, что работы по завершению "Северного потока – 2" возобновятся в декабре 2020 года.



