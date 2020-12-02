Альтернатива доллару: финансист перечислил самые выгодные валюты

Альтернатива доллару: финансист перечислил самые выгодные валюты
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У россиян есть возможность приумножить накопления

В эру пандемии COVID-19 и коронакризиса люди все чаще задаются вопросом, как сохранить сбережения и куда вложить деньги. Известный финансист Дмитрий Бабин рассказал, какие мировые валюты показали хороший рост в этом непростом году.

В первую очередь, эксперт по фондовому рынку указал на абсолютного рекордсмена по росту стоимости. Им оказалась шведская крона – за этот год она по отношению к доллару прибавила в цене целых 9%.

В интервью изданию "Прайм" финансист отметил, что в прошлом месяце серьезно укрепился китайский юань. Валюта Поднебесной подскочила на 2% по отношению к доллару, суммарно за этот год она подорожала на 6%.

Впрочем, Бабин предостерегает россиян от того, чтобы сломя голову бежать в обменники и менять доллары на другие валюты, передает телеканал "360". Финансист объяснил, что ситуация на рынке меняется, поэтому нужно быть острожными.

Кстати, некоторые эксперты дают весьма пессимистичный прогноз по российской валюте на этот месяц. Так, курс доллара в декабре может достичь 80 рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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