Когда у россиян начнут отбирать кредитные автомобили?

Покупки в кредит чего-то крупного в кризисные времена – идея не из лучших

Об этом в очередной раз напомнили эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и БКИ "Эквифакс". По их данным, объем просроченных платежей по автокредитам продолжает расти уже четвертый месяц подряд. При этом, по результатам октября задолженность достигла уровня апреля-мая, когда страна переживала пик экономического спада в следствии весеннего локдауна.



Как подсчитали в НАПКА и БКИ "Эквифакс", за месяц заемщики просрочили обязательные платежи на сумму 638 млн рублей. В результате, по отношению к сентябрю, темпы прироста просрочки увеличились на 10%, а по сравнению со средним докризисным уровнем увеличились почти вдвое.

Берегись автомобиля

Основная причина роста неплатежей – это ухудшение общего материального положения заемщиков, которые не смогли правильно рассчитать бюджет и поспешно оформили займ на существенную для себя сумму с минимальным первоначальным взносом и достаточно высоким средним платежом (10-25 тысяч рублей), говорится в исследовании.

В настоящий момент основной объем просрочки составляет от 1 до 30 дней, что рассматривается банками, как "технические" неплатежи. Однако, по мнению авторов исследования, существует риск, что эта "молодая просрочка перерастет в проблемную".

Суммарно в октябре заемщики задержали выплаты по кредитам на общую сумму порядка 5,8 млрд рублей. Кроме 638 млн по автокредитам, клиенты просрочили 553 млн по ипотечным займам, 244 млн – по POS-кредитам, 3,245 млрд рублей – по займам наличными и 1,186 млрд рублей по кредитным картам.

Примечательно, что в последние месяцы, автокредитование, равно как и ипотечные займы, вошли в число наиболее популярных банковских услуг, причем, как у заемщиков, так и у самих банков.

Что касается первых, то многие из них остро нуждались в отложенных из-за локдауна покупках автомобилей, или недвижимости, тогда как вторые были несказанно рады наплыву клиентов, жадно разбирающих наиболее предпочтительные для банков "залоговые" кредиты. Радость банкиров вполне понятна, ибо в кризисное время гарантировать постоянство доходов заемщиков не может никто. Когда же кредит берется под обеспечение в виде автомобиля или недвижимости, банк может оставаться спокоен, так как в случае финансовых проблем у клиента, он всегда может потребовать у него возврата заложенного авто, или квартиры.

Нет сомнений, что если пандемия и экономический кризис продлятся и далее, изъятие у лишившихся доходов заемщиков квартир и машин станет довольно распространенным явлением.

Что думают эксперты?

Стоит ли заемщиком опасаться, что в случае потери ими источника дохода, за их кредитными авто придут судебные приставы? Пока эксперты предпочитают не "говорить о грустном". По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в части автокредитов в 2020 году сложилась очень нетипичная ситуация. Эксперт отмечает два пика продаж автомобилей – в марте и июле-августе. Вполне логично, что эти пики продаж и лежат в основе скачка просроченной задолженности по автокредитам, так как за первым последовал весенний локдаун, а за вторым нынешнее кризисное состояние, что не могло не привести к проседанию доходов населения.

Впрочем, эксперт не торопится погружаться в излишний пессимизм.

"Текущую ситуацию нельзя назвать критичной, – пояснил Артем Деев "Утро.ру". – Все автомобили являются залоговыми, в обеспечение кредита есть автомобиль, что значительно снижает риски банка.

Банки могут по договору забрать автомобиль, но на ранних сроках просрочки обычно это не происходит. Вряд ли можно прогнозировать какое-то массовое изъятие автомобилей у клиентов банков".

Не ожидает и скорого массового изъятия автомобилей у населения и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"К изъятию автомобилей текущая ситуация пока не приведет, так как в основном растет просрочка до 30-ти дней – то есть "молодая", - говорит он. – Такую просрочку можно решить с помощью рефинансирования, так что стоит ожидать увеличения обращений в банки с просьбой пересмотреть параметры по выплатам ежемесячных платежей за автомобиль".

В ожидании чуда

Что касается дальнейших перспектив, то по мнению Сигала, ситуация начнет выравниваться по мере восстановления экономики РФ. К этому моменту доходы граждан начнут расти, а уровень безработицы вернется к докризисному уровню.

"Рост просрочки по автокредитам носит временный характер: начиная с октября темпы продаж новых автомобилей сокращаются, отсутствует достаточное количество автомобилей в продаже, поэтом и продажи не такие интенсивные как раньше, – развивает тему Артем Деев. – Можно сказать, что просрочка по платежам будет проходить в несколько пиков, один из которых мы наблюдаем сейчас. В дальнейшем же следует ожидать более стандартного развития ситуации вокруг автокредитных портфелей".

Хотелось бы верить, что все действительно будет развиваться так, как говорят эксперты. Однако, следует обратить внимание на то, что накрывший Россию и мир экономический и пандемический кризис, все еще далек от своего завершения. А это значит, что когда доходы населения начнут снова расти, и когда ситуация вокруг кредитных портфелей вновь станет "стандартной" сегодня не знает никто. Пока же банки и их клиенты будут ожидать этого счастливого момента, "молодая" просрочка по кредитам, будет неизбежно "взрослеть" и "матереть".