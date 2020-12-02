Последствия аварии на трубопроводе "Дружба" стороны оценивают по-разному

Польша и Россия до сих пор не согласовали сумму компенсаций за поставку некачественной нефти по трубопроводу "Дружба" весной 2019 года. Об этом сообщил глава компании-оператора польского участка нефтепровода PERN Игорь Василевский. По его мнению, Варшаве нужно обращаться в международный арбитраж.

Василевский признал, что переговоры сторон идут уже много месяцев. Однако предложения российской стороны PERN не устраивают.

"Несоответствие (позиций – прим.ред.) настолько велико, что, на мой взгляд, исключает полюбовное решение",

– заявил глава компании польскому изданию BiznesAlert.

Василевский отметил, что от грязной российской нефти тогда пострадали и другие европейские страны. Москва со всеми вела переговоры, и с некоторыми ей удалось договориться, но не с Варшавой. Отстаивать свои позиции поляки готовы в суде, хотя и понимают, что тяжба может очень затянуться – достаточно посмотреть, сколько длится "спор о цене на газ между PGNiG и Газпромом", указал Василевский.

О высоком содержании органических хлоридов в нефти, поставляемой из РФ по трубопроводу "Дружба" первой в апреле 2019 г. сообщила Белоруссия. Подача сырья была приостановлена. Позже была определена сумма компенсации – 15 долларов за баррель грязной нефти. Многих эта цена удовлетворила. Украине, например, это принесло €4,3 млн, Белоруссии еще больше.