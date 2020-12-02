Брюссель определил четыре направления улучшения отношений с Вашингтоном

Евросоюз объявил сегодня о новом плане по улучшению отношений с США в преддверии инаугурации демократа Джо Байдена, который, как считается, победил на американских президентских выборах.

Как отметили в CNBC, это были напряженные четыре года трансатлантических связей, когда действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и ЕС конфликтовали по вопросам торговли, обороны, технологий и международных отношений – вот только несколько спорных моментов.

Поскольку администрация Байдена должна занять Белый дом 20 января, Брюссель не терял зря время и подготовил новый план по перезагрузке этих отношений.

"Мы выступаем с инициативой разработать новую трансатлантическую повестку дня, соответствующую сегодняшнему глобальному ландшафту", – заявила в среду, 2 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что время восстановить связь с Вашингтоном уже пришло.

В свою очередь, исполнительный вице-президент комиссии Валдис Домбровскис сказал изданию, что ЕС посылает "сигнал о том, что мы готовы и хотим сотрудничать с США".

Брюссель подготовил документ под названием "Новая повестка в отношениях ЕС-США ради глобальных изменений", в котором определены четыре основных направления европейской политики с американцами: сотрудничать в области здравоохранения, в сфере изменения климата, торговле и технологиях, а также безопасности.

Старый свет хочет вести "трансатлантический диалог об ответственности онлайн-платформ и технологических компаний с тем, чтобы в итоге найти оптимальный подход к налогообложению и избежать перекосов в регулировании цифровой экономики".

Идея состоит в том, чтобы занять более согласованную позицию и прийти к соглашению о том, как облагать налогом эти компании.

Предполагается, что переговоры по данному вопросу завершатся к середине 2021 года.

Также Трамп ввел тарифы на европейскую сталь и алюминий вскоре после вступления в должность и пригрозил сделать то же самое с европейскими автопроизводителями. Несмотря на попытки заключить торговую сделку между США и ЕС, она в конечном итоге провалилась. В Брюсселе сегодня сообщили, что намерены "работать вместе, чтобы возглавить" усилия по реформированию ВТО и "устранить раздражители двусторонней торговли путем согласованных решений".

"У нас есть несколько текущих торговых споров между ЕС и США, включая тарифы на сталь и алюминий, которые США приняли в одностороннем порядке. У нас есть спор между Airbus и Boeing, и, конечно, мы активно обращаемся к (новой) администрации США, чтобы разрешить эти споры", – сказал Домбровскис.

Помимо этого, Брюссель надеется на совместную с Вашингтоном борьбу с коронавирусом.

В своем плане говорится: "ЕС и США должны обеспечить финансирование для разработки и справедливого глобального распределения вакцин, тестов и лечения".

Евросоюз ожидает усиления координации в борьбе с изменением климата. Байден пообещал вернуть Штаты в Парижское соглашение. По мнению комиссии, трансатлантические цели должны включать борьбу с обезлесением и защиту океана.

Кроме того, Брюссель предложил более тесное сотрудничество с Вашингтоном в вопросах "поддержки демократических ценностей во всем мире, а также глобальной и региональной стабильности, процветания и разрешения конфликтов". Это политическое направление, которое может повлиять на то, как США и ЕС будут вести переговоры с Китаем.

Саммит между Штатами и Евросоюзом может состояться в первой половине 2021 года.

