Возможности региональных бюджетов нашей страны иссякли

Наша страна переживает самый мощный за последние годы кризис. Однако, как предупредили эксперты, он не последний – грядет новое потрясение, которое станет самым масштабным за 20 лет.

В большинстве российских регионов экономика обрушилась. Из-за пандемии их бюджеты исчерпаны настолько, что без федеральной помощи даже свести концы с концами не смогут. Лишь несколько субъектов – Москва, Тюменская область, Башкирияи Татарстан – чудом удержались на плаву, сообщил кандидат экономических наук Михаил Белый.

По его словам, этот кризис затронул все отрасли, и определить сроки их восстановления пока не возможно. Некоторые эксперты считают, что это произойдет самое малое – через два года.

Теперь же России грозит еще и кредитный кризис, причем самый масштабный за последние 20 лет. Многие регионы не способны выполнить свои обязательства по займам. Около 60% с лишним из них, как отметил директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, вот-вот обанкротятся.

Улучшения ситуации до 2022 года не предвидится, добавил аналитик в беседе с корреспондентом Regnum. А доходы и вовсе могут не восстановиться.

Ранее стало известно, кто из россиян может потерять работу из-за пандемии. В первую очередь, это грозит сотрудникам сферы услуг и развлечений.