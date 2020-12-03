"Газпром" нашел способ обойти ограничения ЕС на загрузку "Северного потока-2"

"Газпром" нашел способ обойти ограничения ЕС на загрузку "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Европейские партнеры по проекту помогут российском компании

Новый долгосрочный контракт с австрийской OMV дает возможность "Газпрому" обойти ограничения по эксплуатации "Северного потока-2". На это указала Мария Белова из Vygon Consulting.

Накануне стало известно, что "Газпром" и OMV еще в октябре 2020 г. заключили контракт на поставку газа в Германию. Детали договора не раскрываются, однако опрошенные "Коммерсантом" эксперты полагают, что речь идет о поставках порядка 6 млрд кубометров сырья в течение 15 лет.

Тут важно два момента. Первый – что это новый контракт, при том, что у "Газпрома" с OMV уже имеется действующее до 2040 г. соглашение о поставках в Австрию 6,9 млрд кубометров газа. Второй – есть возможность назначить любую точку передачи прав собственности на сырье.

Что именно указано в новом контракте, не известно. Но если местом сдачи газа клиенту станет территория РФ, то получится, что проложенную по дну Балтийского моря трубу использует уже австрийская компания. Это принципиально, поскольку согласно поправкам к газовой директиве ЕС собственник газопровода может занимать только 50% его мощности. Вторую половину трубы он обязан предоставить другим экспортерам.

По мнению Марии Беловой, OMV как раз и может выступить в этой роли.

"Новый контракт объясняется желанием "Газпрома" избежать возможных будущих сложностей с полной загрузкой "Северного потока-2",

приводит "Коммерсант" пояснения эксперта.  

Напомним, что австрийская OMV – один из пяти европейских соинвесторов  строительства газопровода "Северный поток-2", проектная мощность которого составляет 55 млрд кубометров в год. Если остальные соинвесторы – Wintershall, Uniper, Shell, Engie – воспользуются австрийским примером и заключат контракты на поставку сырья с точкой сдачи на территории РФ, про опасения о полупустой трубе можно будет забыть.

Ранее "Газпром" не смог вывести "Северный поток-2" из под действия Газовой директивы ЕС. По европейскому закону, он сможет поставлять по трубопроводу только 27,5 млрд кубов в год, что чревато неокупаемостью проекта.

Возобновление строительства газопровода ожидается после 5 декабря 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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а что мешает заключить контракты на оба северных потока,50 газпром по ниткам доводит до германии а 50 немецкая или австрийская покупает на территории россии
но меня интересует вот какая проблема а что мешает сумашедшим изза океана не морочить всем голову и наложить санкции на весь газ что экспортирует россия,т.е на всех покупателей нашего газа(сжиженного и трубного) кроме например того что идет через агродержаву,что тогда
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