Ограничения на добычу черного золота могут быть сняты уже с января 2021 года

Крупнейшие страны-экспортеры нефти нашли компромисс по поводу поставок в новом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Ранее стало известно, что соглашение ОПЕК+ на грани срыва. Часть экспортеров, в том числе ОАЭ и Казахстан, настаивали на соблюдении договоренностей, достигнутых весной 2020 г., согласно которым с 1 января 2021 г. экспорт нефти на мировой рынок должен увеличиться на 1,9 млн баррелей в сутки. Но ряд стран-производителей, в том числе Россия, указывали, что из-за пандемии мировая экономика еще не вернулась к росту, поэтому не нуждается в таких объемах углеводородов. Переизбыток же сырья вызовет падение цен на него.

Переговоры ОПЕК+, начавшиеся 1 декабря, в итоге были приостановлены. И вот теперь сообщается, что Россия готова пойти на уступки:

"Правительство РФ после переговоров с собственными нефтяными компаниями готово согласиться на постепенное ослабление ограничений поставок в течение первого квартала 2021 года",

– передает Bloomberg. Издание отмечает, что пока не ясно, предусматривает ли это ослабление оговоренные ранее объемы или тут возможен компромисс. Кроме того, не исключено, что срок увеличения поставок нефти на мировой рынок будет несколько сдвинут в рамках указанного периода.

Отмечается, что "нефтяные тяжеловесы" – Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – смогли продвинуться в поисках оптимального решения. Переговоры ОПЕК+ возобновятся в режиме видеоконференции в четверг, 3 декабря.

В марте 2020 г. страны – экспортеры нефти не смогли найти общий язык, что привело к резкому падению цен на рынке. Спасти ситуацию помогла новая сделка ОПЕК+, хотя к прежнему уровню стоимость черного золота до сих пор не вернулась.