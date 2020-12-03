Доллар упал до 75 рублей

Американская валюта достигла такого показателя впервые с 18 сентября

Доллар 3 декабря стоит 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. 

Американская валюта с начала осени не опускалась так низко. При этом евро торгуется за 91 рубль. 

Тем не менее эксперты полагают, что рубль продолжит слабеть. Этому поспособствует рост цен на нефть. К слову, шведская крона признана одной из самых привлекательных валют, как альтернатива доллару. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Три страны объяснились за бойкотирование встречи России в Совбезе ООН

Западные державы рассказали, почему не готовы выслушать представителей Донбасса

В противостояние России и США в Арктике втягивается Европа

Нейтральные Швеция и Финляндия встали перед выбором

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1233 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей