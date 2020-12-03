Курс рубля
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Доллар 3 декабря стоит 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Американская валюта с начала осени не опускалась так низко. При этом евро торгуется за 91 рубль.
Тем не менее эксперты полагают, что рубль продолжит слабеть. Этому поспособствует рост цен на нефть. К слову, шведская крона признана одной из самых привлекательных валют, как альтернатива доллару.
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