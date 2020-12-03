В США гарантируют неизбежный провал "Северного потока - 2" из-за новых санкций

В США гарантируют неизбежный провал "Северного потока - 2" из-за новых санкций
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Информация "Газпрома" о продолжении строительства магистрали является выдумкой, считает западный эксперт

Заявления российской стороны о продолжении прокладки "Северного потока – 2" созданы Москвой, чтобы создать ложное впечатление о ходе строительства магистрали. Такое заявление сделал экс-советник Госдепа по энергетической безопасности Евросоюза Бенджамин Шмитт.

По словам эксперта, информация "Газпрома" является чистейшим пиаром для сторонников магистрали. Российская сторона якобы пытается подогреть слухи, чтобы у ее союзников сложилось ложное впечатление о прогрессе в отношении действий против американских санкций, усиливающих давление на проект.

Шмитт добавил, что в новом санкционном документе Соединенных Штатов указывается положение о том, что под удар попадают страховщики и сертификационные организации. В таком случае маловероятен удачный запуск магистрали. А без содействия страховых компаний международного уровня "Газпрому" теперь не обойтись.

"Весьма маловероятно, что уважаемая западная компания пойдет на санкционный риск и сертифицирует проект", – заявил Шмитт в интервью Biznes Alert.

В итоге, уверен специалист, Конгресс примет новый законопроект, который станет "концом" к завершению трубопровода, в пользу чего говорит отказ норвежского страховщика DNV GL от участия в "Северном потоке – 2".

Меры воздействия американской стороны, уверяет Шмитт, никак не связаны с продажей СПГ в Европе, а лишь призваны защитить суверенитет Украины и укрепить энергобезопасность Евросоюза.

"Газопровод строился не для обеспечения поставок энергосырья в Европу, а для замены газа, который поставляют из Украины", – добавил спикер.

Ранее глава кабмина Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг заявила, что намерена создать "Фонд защиты климата" для обхода американских санкций по "Северному потоку – 2".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Поживем, увидим. С какелами кончать надо, чисто из за этого нужно ввести в эксплуатацию, тут пендосы правы.
М
Ответить
блаблабла,дедушка мороз все решит и разложит по полочкам а у печатного станка нет столько газа чтоп и азию и европу обеспечить,все упирается в эффективность менеджеров гаспрема,либо есть либо заплыли жиром
1
новости партнеров

НАТО готовится к третьей мировой в Черном море

Руководство альянса радо любому поводу для наращивания военной истерии

В противостояние России и США в Арктике втягивается Европа

Нейтральные Швеция и Финляндия встали перед выбором

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1234 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей