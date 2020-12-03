В следующем месяце производство увеличится

Страны-экспортеры нефти смогли договориться о планах в новом году. Так, с января 2021 г. добыча сырья увеличится. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Участники ОПЕК+ решили повысить добычу сырья на 500 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, запланированы ежемесячные встречи, на которых будет обсуждаться дальнейшее увеличение, однако оно не должно превышать 0,5 млн б/с.

Так, в следующем месяце крупнейшие страны-экспортеры сократят производство на 7,2 млн, а не на 7,7 млн б/с, как было в конце этого года. Также они будут компенсировать объемы, которые не были сокращены, до марта следующего года, передает Bloomberg.

Следующая встреча стран-участниц ОПЕК+ запланирована на начало февраля.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ оказалось на грани срыва из-за того, что страны не могли договориться об объемах экспорта. Переговоры начались 1 декабря, а сегодня Россия согласилась пойти на уступки, постепенно ослабляя ограничение поставок нефти.