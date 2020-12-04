Стоимость валюты обновила трехмесячный максимум к доллару

Курс рубля продолжает уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к доллару со 2 сентября.

Так, курс доллара расчетами "завтра" снизился 74,39 рубля – на 68 копеек, пишет РИА "Новости". Американская валюта ушла ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, установив трехмесячный минимум.

Увеличившаяся почти на 3% стоимость барреля нефти – один из основных факторов, повлиявших на курс валюты, уточняет URA.ru.

Вчера страны-участницы ОПЕК+ договорились о планах на 2021 год. В частности, было решено увеличить добычу нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки.