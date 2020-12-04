Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+

Стоимость валюты обновила трехмесячный максимум к доллару

Курс рубля продолжает уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы к доллару со 2 сентября.

Так, курс доллара расчетами "завтра" снизился  74,39 рубля – на 68 копеек, пишет РИА "Новости". Американская валюта ушла ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, установив трехмесячный минимум. 

Увеличившаяся почти на 3% стоимость барреля нефти – один из основных факторов, повлиявших на курс валюты, уточняет URA.ru.

Вчера страны-участницы ОПЕК+ договорились о планах на 2021 год. В частности, было решено увеличить добычу нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

США выступили с новым заявлением по статусу Крыма

Представители Вашингтона продолжают фиксировать "агрессию" Москвы в отношении Киева

Украина нашла новый способ "отомстить" России

Российским судам запретили ходить по украинским рекам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1236 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей