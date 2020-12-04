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Российское судно "Академик Черский" снялось с якоря и выдвинулось в западном направлении. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию морских судов Vesselfinder по состоянию на утро 4 декабря.
Последнее время "Черский" находился на рейде близ Калининграда. К новой точке назначения он должен подойти утром 5 декабря.
Ранее в Германии выдали разрешение на возобновление строительных работ по проекту "Северный поток-2" с 5 декабря 2020 года. По сообщению немецких чиновников, на стройке будет занят трубоукладчик "Академик Черский". В России эту информацию пока не подтвердили.
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