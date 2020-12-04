Белый дом может усилить давление на Москву и Киев

Вероятность ужесточения экономического воздействия со стороны Запада по отношению к России и Белоруссии низка. Однако исключать такой вариант нельзя, сообщил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров.

По словам эксперта, в банке не считают введение жестких ограничительных мер "базовым сценарием". Более вероятен вариант, при котором заинтересованные лица введут персональные санкции, однако евразийская экономика успела адаптироваться к подобным явлениям.

Винокуров также прокомментировал возможность отключения белорусской республики от международной финансовой системы SWIFT, о чем ранее заявляла оппозиционерка Светлана Тихановская. Специалист напомнил, что прекрасно помнит события шестилетней давности, когда на Западе массово обсуждались аналогичные меры по отношению к России, однако ни к чему в итоге это не привело.

Более того, продолжил Винокуров, изоляция Белоруссии от SWIFT означает "начало конца" для самой системы. Речь идет о межбанковских каналах связи, которые стремятся отдалиться от политики на максимальное расстояние.

При этом Винокуров добавил, что такой вариант стоит рассмотреть – в ЕАБР должны быть готовы ко всему, передает "Интерфакс".

Ранее депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский потребовал от Брюсселя исключить Россию от системы SWIFT.