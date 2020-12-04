Курс рубля
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Сегодня на Мосбирже курс доллара опустился ниже 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Американская валюта подешевела до 73 руб. 98 копеек. Курс евро также снизился и составил 90 руб. 5 коп., по данным на 15:24 мск.
Напомним, что курс рубля продолжает укрепляться на фоне недавнего решения стран-участниц ОПЕК+.
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