Курс доллара упал ниже 74 рублей

Стоимость валюты достигла этой отметки впервые за три месяца

Сегодня на Мосбирже курс доллара опустился ниже 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта подешевела до 73 руб. 98 копеек. Курс евро также снизился и составил 90 руб. 5 коп., по данным на 15:24 мск.

Напомним, что курс рубля продолжает укрепляться на фоне недавнего решения стран-участниц ОПЕК+.

Карина СИРАЗОВА

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