Власти опустошат карманы украинцев после запуска "Северного потока-2"

Власти опустошат карманы украинцев после запуска "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы могли пойти на прорыв российской границы под наркотиками - эксперт
Газотранспортной системе Незалежной уготована роль резервной трубы

Запуск газопровода "Северный поток-2" больно ударит по бюджету Украины. Страна понесет миллиардные потери из-за масштабного снижения уровня транзита российского газа, а на плечи простых граждан ляжет финансовое бремя поддержания украинской части бывшей советской трубы единой ГТС. Об этом предупредили эксперты местного издания "Страна.ua".

Отмечается, что достройка "СП-2", о которой уже объявлено властями Германии, замкнет газовое кольцо в Европе. Таким образом, новая труба обеспечит российским газом страны, которые до сих пор не покрывались объемами из "Северного потока" и "Турецкого потока", в частности, Чехию, Венгрию, Италию. Соответственно, транзит через Незалежную станет абсолютно "лишним", указывает издание.

Украинские аналитики предполагают, что "СП-2" может заработать уже в следующем году. В перспективе перекачка топлива через УГТС сильно сократится, а объемов оставшегося транзита "может не хватить даже для самоокупаемости" украинской газотранспортной системы, считает эксперт Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, из-за масштабного сокращения транзита Киев будет терять несколько миллиардов долларов в год. Более того, это обстоятельство неминуемо скажется на благосостоянии населения, причем в негативную сторону.

"Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей – людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", – пояснил Корольчук.

После запуска "СП-2" Германия станет крупнейшим сырьевым хабом в Старом свете наряду с Турцией и Польшей, которая сделала ставку на транспортировку европейским потребителям СПГ из США.

Континентальный рынок газа уже поделен, констатирует руководитель спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и выносит для Украины приговор: "Для нас там места не осталось".

По мнению специалистов, когда завершится пятилетний контракт с "Газпромом", по которому РФ должна прокачивать через украинскую территорию 40 млрд кубов в год и будет построен коннектор в Италию для подсоединения страны к "СП-2" , объемы сократятся до 30 млрд кубов. А в будущем и вовсе УГТС уготована роль резервной трубы, резюмируется в статье.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Гость
хохлы не переживайте газа из 5-ой точки хватит
так мы же его у вас давно не покупаем.
вместо северного газового потока постройте маленькие газопроводы для угрофинской чуди которой плешивец газ не поставляет и направьте его своим собратьям.
Гость
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Издание страна уа - медведчуковский рупор исторжения в Украину маразматизма старого, плешивого кремлевского гнома.
А сам медведчук после того как демонстративно вакцинировался карликовой вакциной абсолютно растворился без шума и пыли.
Помпа вакцинации была зашкаливающейся.
Без не я бы асолютно не знал и не догадывался даже подумать кололи там мудведчука, или какого либо лаптева любимой вакциной карлика.
А теперь медведчук пропал. Помпа больше не показывает как он лечит свой короновирус да и жив ли еше кум плешивца
Гость
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хохлы не переживайте газа из 5-ой точки хватит
Гость
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чем больше своих гениальных, как ему самому кажется, затей пытается реализовать кремлевская коротконожка, тем стремительнее растет количество нищих в чудьской угрофинляндии.
Ну вот было больше 20 миллионов нищих по официальным угрочудьским данным после попытки реализации гениальнейшей затеи стать мировой империей и сверхимперией, чтобы их кремля дергать нити управления всем миром.
Это было 2 года назад. Сейчас надо полагать количество нищих в угрочудии стало больше чем населения в Украине, о которой больше чем об собственной чудьской угрофинляндии заботится УТРенний писун
Гость
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Та же премудрость угрочуди наблюдается и на китайском направлении.
Даже не буду повторять что пишет сама угрочудь об этой наимудрейшей затее плешивого маразматика
Гость
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Турки уже воткнули толстый болт между ягодиц плешивого карлика <цензура>-ив его турецкий поток.
Когда захотят пустят по нему газ, не захотят не пустят.
Еще один пример недоразвитости и маразматичности во всех отношениях угрочудьского правителя
Гость
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по мнению специалистов когда закончится пятилетний контракт Европа перейдет на возобновляемые источники энергии такие как водородное топливо все кацапьи затраты на обходные газопровод уже и так у кобылы под хвостом а в дальнейшем окажутся примером глупости и марзматизма одного физически и умственно недоразвитого вождя угрофинской чуди
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