Газотранспортной системе Незалежной уготована роль резервной трубы

Запуск газопровода "Северный поток-2" больно ударит по бюджету Украины. Страна понесет миллиардные потери из-за масштабного снижения уровня транзита российского газа, а на плечи простых граждан ляжет финансовое бремя поддержания украинской части бывшей советской трубы единой ГТС. Об этом предупредили эксперты местного издания "Страна.ua".

Отмечается, что достройка "СП-2", о которой уже объявлено властями Германии, замкнет газовое кольцо в Европе. Таким образом, новая труба обеспечит российским газом страны, которые до сих пор не покрывались объемами из "Северного потока" и "Турецкого потока", в частности, Чехию, Венгрию, Италию. Соответственно, транзит через Незалежную станет абсолютно "лишним", указывает издание.

Украинские аналитики предполагают, что "СП-2" может заработать уже в следующем году. В перспективе перекачка топлива через УГТС сильно сократится, а объемов оставшегося транзита "может не хватить даже для самоокупаемости" украинской газотранспортной системы, считает эксперт Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, из-за масштабного сокращения транзита Киев будет терять несколько миллиардов долларов в год. Более того, это обстоятельство неминуемо скажется на благосостоянии населения, причем в негативную сторону.

"Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей – людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", – пояснил Корольчук.

После запуска "СП-2" Германия станет крупнейшим сырьевым хабом в Старом свете наряду с Турцией и Польшей, которая сделала ставку на транспортировку европейским потребителям СПГ из США.

Континентальный рынок газа уже поделен, констатирует руководитель спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и выносит для Украины приговор: "Для нас там места не осталось".

По мнению специалистов, когда завершится пятилетний контракт с "Газпромом", по которому РФ должна прокачивать через украинскую территорию 40 млрд кубов в год и будет построен коннектор в Италию для подсоединения страны к "СП-2" , объемы сократятся до 30 млрд кубов. А в будущем и вовсе УГТС уготована роль резервной трубы, резюмируется в статье.

