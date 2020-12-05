Что ждет россиян в 2021 году: экономист дал неутешительный прогноз

Что ждет россиян в 2021 году: экономист дал неутешительный прогноз
Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт заявил, что людям придется затянуть пояса и больше работать

Новый год, вероятно, будет ненамного лучше 2020-го – россияне продолжат беднеть, а цены тем временем будут расти. Такой неутешительный прогноз на 2021 год дал доцент кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

По словам эксперта, доходы граждан падают уже лет десять. Происходящее в стране он назвал кризисом.

"…если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые",

заявил экономист в беседе с URA.RU.

Зарабатывать многие россияне в следующем году будут меньше, предупредил собеседник агентства. Он добавил, что в 2021-м придется затянуть пояса и особенно тщательно следить за здоровьем.

"…оно понадобится, чтобы больше работать",

– заключил Кривелевич.

Вместе с тем эксперт призвал россиян не падать духом и верить в себя, сохраняя оптимизм.

Ранее эксперты предупредили, что покупать в кредит что-то крупное во время кризиса – плохая идея. В частности речь идет об автомобилях. За последние месяцы увеличилось число просроченных платежей за кредитные машины. Причина кроется в том, что у многих россиян на фоне пандемии коронавируса ухудшилось материальное положение. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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все идет к тому что мы будем только работать и ничего не получать
Гость
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Еще один оракул нашелся. Все будет зависеть от работы, будут рабочие места или нет. Из-за вируса количество безработных безусловно возрастет и не хило. Задача государства обеспечить людей работой и зарплатой, а для этого надо ставить не на частный сектор а на государственный, как ни крути но это единственный выход, развитие госсектора.
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