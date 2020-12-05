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Новый год, вероятно, будет ненамного
лучше 2020-го – россияне продолжат беднеть, а цены тем временем будут расти. Такой
неутешительный прогноз на 2021 год дал доцент кафедры "Финансы
и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.
По словам эксперта, доходы граждан падают уже лет десять. Происходящее в стране он назвал кризисом.
"…если идет кризис, значит дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно не продуктовые",
- заявил экономист в беседе с URA.RU.
Зарабатывать многие россияне в следующем году будут меньше, предупредил собеседник агентства. Он добавил, что в 2021-м придется затянуть пояса и особенно тщательно следить за здоровьем.
"…оно понадобится, чтобы больше работать",
– заключил Кривелевич.
Вместе с тем эксперт призвал россиян не падать духом и верить в себя, сохраняя оптимизм.
Ранее эксперты предупредили, что покупать в кредит что-то крупное во время кризиса – плохая идея. В частности речь идет об автомобилях. За последние месяцы увеличилось число просроченных платежей за кредитные машины. Причина кроется в том, что у многих россиян на фоне пандемии коронавируса ухудшилось материальное положение.
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