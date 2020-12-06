Стоимость хлеба станет меньше

В 2020-м цена на хлеб в рознице стала больше на 9%. К этому привело отчасти и подорожание самого процесса производства хлебобулочных изделий. Однако в 2021-м хлеб снова можно будет купить дешевле. Такой прогноз дал эксперт Минсельхоза Дмитрий Авельцов.

Специалист также считает, что россияне станут меньше оставлять на кассе денег и за подсолнечное масло. По его словам, основной рост цен на этот продукт уже позади. Теперь на стоимость может повлиять лишь погода в Южной Америке, которая поставляет сою.

Авельцов отметил, что в следующем году молочные продукты вряд ли возрастут в цене, то же самое касается сахара и мороженой рыбы. При этом люди могут меньше выкладывать из своего кошелька за птицу и свинину. Однако этого может и не произойти, если производители смогут продать лишнее мясо за рубеж.

Специалист обратил внимание в разговоре с "Российской газетой" на то, что перед Новым годом, некоторые продукты, как и всегда, подорожают на 10%. Это касается, например, яиц, сыра и масла. Впрочем, после праздников эти товары вновь подешевеют.

Другой же специалист полагает, что в 2021-м россиян ждут экономические проблемы.