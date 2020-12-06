Доллара по 68 уже никогда не будет: эксперты дали прогноз по курсу валют

Доллара по 68 уже никогда не будет: эксперты дали прогноз по курсу валют
Фото: pixabay.com
Рубль продолжает укрепляться, но не надолго

В период предновогодних распродаж рубль начал чувствовать себя увереннее. Так, за последние дни российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 3%, а по отношению к евро на 1%. Однако эксперты предупреждают, что это временное явление. 

Так, основатель консалтингового агентства "ОдинГрад" Елена Одинцова уверена, что ближе к концу года валюта вновь заметно подорожает. Причиной этому станет новогодние праздники, шоппинг, поездки в отпуск за рубеж. Также на укрепление доллара и евро влияют стремление международных компаний улучшить финансовые показатели итоговой отчетности. 

Даже российская вакцина от коронавируса не сможет спасти положение, поскольку из-за спада мирового производства падает и спрос на нефть и газ. 

"Можем ожидать к концу года курс доллара районе 76,5, а евро 92,5. Посмотрим, как сложится", – подытожила Одинцова. 

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев в беседе со "Свободной прессой" признался, что ожидать подорожания рубля все-таки не стоит. Безусловно, рост цен на нефть положительно сказался на курсе валют, но на рубль влияет слишком много факторов: и внешние, и внутренние. 

"Ожидать, что доллара будет стоить по 68 рублей, не нужно. Такое возможно, но на очень короткое время. Наш рубль слишком зависит от внешнего спроса на сырье и слаб по фундаментальным причинам", – подчеркнул эксперт. 

Деев также добавил, что в период распродаж цены, несмотря на укрепление валюты, продолжат расти, потому что сейчас в магазины поступает тот товар, который был приобретен летом или весной, когда рубль был особенно слаб. 

Ранее финансист Дмитрий Бабин назвал альтернативные доллару и евро валюты, в которые можно вкладывать деньги. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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