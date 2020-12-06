Курс рубля
- Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+
В период предновогодних распродаж рубль начал чувствовать себя увереннее. Так, за последние дни российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 3%, а по отношению к евро на 1%. Однако эксперты предупреждают, что это временное явление.
Так, основатель консалтингового агентства "ОдинГрад" Елена Одинцова уверена, что ближе к концу года валюта вновь заметно подорожает. Причиной этому станет новогодние праздники, шоппинг, поездки в отпуск за рубеж. Также на укрепление доллара и евро влияют стремление международных компаний улучшить финансовые показатели итоговой отчетности.
Даже российская вакцина от коронавируса не сможет спасти положение, поскольку из-за спада мирового производства падает и спрос на нефть и газ.
"Можем ожидать к концу года курс доллара районе 76,5, а евро 92,5. Посмотрим, как сложится", – подытожила Одинцова.
Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев в беседе со "Свободной прессой" признался, что ожидать подорожания рубля все-таки не стоит. Безусловно, рост цен на нефть положительно сказался на курсе валют, но на рубль влияет слишком много факторов: и внешние, и внутренние.
"Ожидать, что доллара будет стоить по 68 рублей, не нужно. Такое возможно, но на очень короткое время. Наш рубль слишком зависит от внешнего спроса на сырье и слаб по фундаментальным причинам", – подчеркнул эксперт.
Деев также добавил, что в период распродаж цены, несмотря на укрепление валюты, продолжат расти, потому что сейчас в магазины поступает тот товар, который был приобретен летом или весной, когда рубль был особенно слаб.
Ранее финансист Дмитрий Бабин назвал альтернативные доллару и евро валюты, в которые можно вкладывать деньги.
Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре
Российский трубопровод вызывает у Вашингтона лишь политическую агрессию