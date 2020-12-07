У отечественной валюты есть шансы закрепиться

За пять минувших рабочих дней недели рубль поднялся к доллару и евро. Курс "американца" 4 декабря снизился на 2,16 руб. – до 73,89 руб., а денежной единицы ЕС упал на 1,15 руб. – до 89,72 рубля. По словам большинства аналитиков, так же позитивно будет складываться ситуация и на этой неделе.

Укреплению отечественной валюты способствовало происходящее на внешних рынках и рост цен на нефть. При этом в ближайшее время резких колебаний курса не ожидается: доллар будет стоить в пределах 74 – 75 руб., а евро от 90 до 91 руб., сообщил изданию "Эксперт" Владимир Зотов из казначейства УБРиР.

С ним согласны другие экономисты. При этом они допускают, что рубль вырастет по отношению к валюте США. Он может остановиться на отметке ниже 75 и даже "пробить" не только планку 74, но и 73, заявил сотрудник Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Того же мнения придерживается и представитель МТС-банка. Олег Кочетков сообщил, что у "деревянного" довольно хорошие шансы рабочей неделе за пять рабочих дней удержаться на занятой позиции из-за роста цен на товары и удешевления доллара к другим денежным единицам. А восстанавливающая стоимость черного золота поможет рублю не только укрепиться, но и подняться, добавил он.

Чуть менее оптимистичен прогноз специалиста из "БКС Мир Инвестиций" Виталия Громадина. Но поводов для снижения курса отечественной валюты и он не видит.

А вот Олег Богданов из QBFпредсказывает подорожание долларов и евро. Поскольку в России уровень инфляции слишком быстро достиг ключевой ставки Центробанка, а доходность российских ОФЗ не уменьшается, даже небольшое негативное изменение приведет к тому, что за доллар будут давать 75, а то и 78руб., пояснил он.

Ранее сообщалось, что укрепление российской валюты за последние дни на 3% к американской и на 1% к европейской – это временное явление. Скоро доллар и евро заметно подорожают из-за новогодних праздников, покупок и зарубежных поездок.