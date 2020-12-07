За девять месяцев 2020 года цены мясо уже выросли на 17,5%

В этом году стоимость мяса заметно увеличилась. Однако это только начало – ожидается его более резкое подорожание, заявили производители.

Особенно выросли цены на говядину. Во время первой волны пандемии, с февраля по май, ситуация немного стабилизировалась, но в целом за девять месяцев стоимость продукта увеличилась на 17,5%, сообщила РБК исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

На 25 ноября 1 т мяса оптом продавалась за 243,87 тыс. руб., то есть на 6% больше, чем в тот же период 2019 года, и на 8% по сравнению с тем же месяцем два года назад. В розницу в октябре 2020-го 1 кг мякоти говядины стоил на 41% больше такой же по весу свинины и в 3,6 раза дороже курятины. Пищевая ценность этого мяса выше других видов, однако россияне стали меньше покупать его из-за высоких цен, отметила производитель.

Причина роста цен заключается не только в том, что не хватает отечественного продукта, но и в падении курса рубля, так как за импорт приходится платить валютой. Стоимость говядины может подняться также из-за повышения тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота, передает телеканал "360". Месяц назад в правительстве одобрили введение новой ставки пошлины – 27,5%.

Ранее стало известно о том, какие из популярных у россиян продуктов подешевеют в 2021 году. По мнению экспертов, меньше надо будет платить за хлеб и подсолнечное масло. А цены на молочные продукты сахар и мороженую рыбу останутся на прежнем уровне.