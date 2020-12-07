Трубоукладчик подошел к недостроенному участку "Северного потока-2"

Судна снабжения находятся рядом

Российский трубоукладчик "Академик Черский" дошел до точки в Балтийском море около датского острова Борнхольм, где год назад были прерваны работы по прокладке газопровода "Северный поток-2". Об этом информирует портал по отслеживают судов Marine Traffic на утро понедельника, 7 декабря.

Судна снабжения "Умка" и "Владислав Стрижов", которые могут быть задействованы при работе на датском участке, также находятся поблизости, передает "МК".

Ранее в ФРГ сообщили, что заканчивать подводные работы в германских водах будет российская баржа "Фортуна". Она уже прибыла на место назначения.

Разрешение на строительство "Северного потока-2" выдано на период с 5 до 31 декабря 2020 года.


Николай ВИКТОРОВ

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