До окончания строительства газопровода осталось немного времени

Чтобы "Северный поток – 2" был введен в действие, потребуется несколько месяцев на прокладку труб, а потом столько же времени для испытаний и пусконаладки. Об этом рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

При этом не следует забывать о причинах, по которым в эти сроки можно не уложиться. Это и погода, и санкции, направленные на препятствование завершению строительства газопровода, и другие внешние факторы, пояснил эксперт РИА "Новости".

Тем временем российский трубоукладчик "Академик Черский" добрался до места, где год назад были прерваны работы по прокладке "Северного потока – 2". Там, у датского острова Борнхольм в Балтийском море уже находятся суда снабжения "Умка" и "Владислав Стрижов", а также баржа "Фортуна", которая должна заканчивать подводные работы в водах Германии.

Ранее Берлин добился прогресса в диалоге с Вашингтоном о строительстве российского газопровода. В ближайшее время состоятся переговоры о снятии американских санкций с европейских правительств, участвующих в проекте, рассказали в бундестаге ФРГ.

По "Северному потоку – 2" из России в Германию ежегодно будет доставляться 55 млрд куб. м голубого топлива. США, которые пытаются навязать ЕС свой сжиженный газ, Украина и несколько европейских стран всячески стараются помешать этому. В декабре 2019 года американцы ввели санкции против газопровода, из-за чего прокладка трубопровода была приостановлена.