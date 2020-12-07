Немцы ответили США на санкции по "Северному потоку - 2"

Немцы ответили США на санкции по "Северному потоку - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В ФРГ заявили, что действия Белого дома нарушают международное право

ФРГ отвергает расширенные санкции Соединенных Штатов, которые могут быть направлены против участников строительства газопровода "Северный поток – 2". Соответствующее заявление сделала представитель Минэнерго Германии Анна Софи Айхлер.

Ранее Робин Куинвилл, исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов в Германии, заявила, что прокладка магистрали якобы направлена на обход украинской ГТС и раскол Евросоюза. Представитель американской дипмиссии призвала официальный Берлин месте с Брюсселем наложить мораторий на газопровод для заморозки проекта.

Айхлер заявила, что позиция немецкой стороны вокруг "Северного потока – 2" остается неизменной. Германия отвергает американские санкции, так как считает оказываемое давление не соответствующим нормам международного права.

Немецкий представитель добавила, что решение о продолжении строительства газопровода остается за самими компаниями, участвующими в проекте, передает РИА "Новости". 

Ранее глава комитета немецкого парламента по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия смогла достичь прогресса в переговорном процессе Соединенных Штатов в вопросе строительства магистрали. Немецкий госслужащий отметил, что Белый дом готов отказаться от введения ограничительных мер в отношении правительства европейских государств и их органов.

Егор МАЛКОВ

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