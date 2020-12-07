Россияне остались без денег перед Новым годом

Россияне остались без денег перед Новым годом
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители страны массово забирают средства с банковских вкладов

Россиянам стало не хватать денег на базовые расходы. Об этом свидетельствует тот факт, что жители страны начали массово забирать денежные средства с банковских вкладов, подчеркнул президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. 

Эксперт добавил, что о нехватке средств говорит и растущий курс рубля. Два эти фактора показывают, что у населения нет денег на текущее потребление. Из-за пандемии коронавируса и жизни в условиях частичного локдауна россияне вынуждены идти на крайние меры, пишет URA.RU.

Косой также заявил, что ситуацию с падением доходов в ближайшие месяцы вряд ли удастся стабилизировать. Спасением для многих граждан станут премии, которые крупные компании традиционно выписывают в честь окончания года. Например, 13 зарплата и другие бонусы. 

Ранее аналитики дали прогноз по курсу валют. По мнению экспертов, укрепление рубля – это временное явление. Не исключено, что к концу года валюта вновь заметно подорожает. Ожидается, что положение рубля не спасет увеличение цен на нефть или вакцина от коронавируса. Эксперты считают, что к концу 2020 года курс доллара составит 76,5 рублей, а евро – 92,5. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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