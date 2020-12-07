Окончание строительства "Северного потока-2" зависит от трубоукладчиков

Окончание строительства "Северного потока-2" зависит от трубоукладчиков
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Еще одной преградой могут стать нелегкие погодные условия на Балтике

Скорость завершения строительства газопровода "Северный поток-2" будет зависеть от того, сколько плавсредств будут принимать участие в укладке труб. Об этом рассказал аналитик по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов.

По его мнению, если к строительстве одновременно подключатся модернизированный под "СП-2" трубоукладчик "Академик Черский" и такое же судно "Фортуна", то первая нитка проекта будет завершена примерно за три месяца, а вторая – за пять месяцев. Если будет использован лишь один из этих кораблей, то сроки сдачи газопровода затянутся.

В любом случае, даже после окончания строительства понадобятся еще пару месяцев для пусконаладочных работ, которые требуются для полной подготовки "Северного потока-2" к эксплуатации.

"Кроме того, негативно влиять на процесс строительства может сезон зимних штормов на Балтике", – цитирует "Коммерсант" эксперта.

Капитонов подчеркнул, что сейчас не самый удачный момент для продолжения укладки труб в море с точки зрения погоды.

Ранее сегодня стало известно, что "Академик Черский" дошел до точки на Балтике, где в декабре 2019 г. были заморожены работы по укладке труб "СП-2".  Напомним, всего строителям нужно завершить проект на двух участках газопровода -напротив южного мыса датского острова Борнхольм (примерно 50 км, именно туда направился "Черский") и от немецкого терминала в Грайфсвальде до проложенной в море магистрали (2,6 км).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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