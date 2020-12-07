Евро упал до 89 рублей

Такого низкого значения европейская валюта не достигала с 18 сентября

Евро к вечеру 7 декабря неожиданно опустился до 89 рублей. Об этом говорят данные Мосбиржи.

Доллар же торгуется по 73 рубля. 

Ранее аналитики пришли к выводу, что рубль не сможет сильно укрепиться к концу года по отношению к евро. А о долларе по 68 рублей россияне и вовсе могут забыть. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Ростех назвал истинную причину крушения суперджета в Шереметьево

Страшная трагедия до сих пор будоражит умы россиян

Макрон подстроит свою политику в отношении России под Байдена

Париж не доволен тем, что ряд глобальных вопросов решается без участия Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1246 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей