Курс рубля
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Евро к вечеру 7 декабря неожиданно опустился до 89 рублей. Об этом говорят данные Мосбиржи.
Доллар же торгуется по 73 рубля.
Ранее аналитики пришли к выводу, что рубль не сможет сильно укрепиться к концу года по отношению к евро. А о долларе по 68 рублей россияне и вовсе могут забыть.
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