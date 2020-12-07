Такого низкого значения европейская валюта не достигала с 18 сентября

Евро к вечеру 7 декабря неожиданно опустился до 89 рублей. Об этом говорят данные Мосбиржи.

Доллар же торгуется по 73 рубля.

Ранее аналитики пришли к выводу, что рубль не сможет сильно укрепиться к концу года по отношению к евро. А о долларе по 68 рублей россияне и вовсе могут забыть.