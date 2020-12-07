Пекин собрался вытрясти с Киева три с половиной миллиарда долларов

Китайские инвесторы обратились в суд на Украину из-за миллиардных убытков от инвестиций в "Мотор Сич". Об этом сообщила пресс-служба группы DCH.

Знаменитое со времен СССР украинское предприятие, базирующееся в Запорожье, занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных двигателей.

"5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина, согласно соглашению между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится в релизе DCH.

Как передают РИА "Новости", Пекин попытается взыскать с Киева $3,5 млрд. Для этого китайцы наняли сразу три международные юридические компании.

Напомним, инвесторы из Поднебесной начали вкладывать свои средства в "Мотор Сич" еще в 2016 г., когда компания Beijing Skyrizon заключила с украинцами кредитный договор на $100 миллионов. По прошествии двух лет акционерами авиагиганта Незалежной стали уже пять китайских компаний и один гражданин КНР. Всего в их руках оказались 56% акций предприятия.

Вот тут в дела флагмана украинского авиастроения вмешалось СБУ, которое заинтересовалось в 2017 г. планами Пекина по переводу производства "Мотор Сичи" и его акций в Китай. В 2018 г. Служба безопасности Украины завела уголовное дело, в рамках которого был наложен арест на 56% китайских акций предприятия. В итоге, это бумерангом аукнулось на финансовом положении и имидже самой "Мотор Сичи", которая стала терять рынки сбыта.

В эту китайско-украинскую драку также ввязались США. Вашингтон прямо-таки настаивает, чтобы Киев расторг сделку с Пекином, т.к. "военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам".

Ранее в ноябре этого года на Украине появилась информация, что "Мотор Сич" может достаться не китайцам, а туркам.

