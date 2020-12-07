Глава региона обратился к депутатам гордумы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поделился своим мнением по поводу дальнейшей судьбы мусороперерабатывающей станции "Южная". По мнению высокопоставленного госслужащего, сейчас было бы правильным остановить процесс приватизации предприятия.



Такую инициативу Дегтярев адресовал депутатам хабаровской гордумы, пишет ИА AmurMedia. Политик напомнил, что станция была возведена три года назад. При этом из казны на реализацию этого проекта было выделено около 650 млн рублей. На данный момент хабаровское руководство планирует приватизировать мусороперерабатывающую станцию. Как пояснил врио главы региона, цель данной операции – дальнейшее слияние с "Спецавтохозяйством".

По мнению Дегтярева, деятельность МСП можно организовать иным образом. В связи с этим он предложил местным депутатам инициировать приостановку приватизации и рассмотреть другие варианты ее функционирования.

За время руководства регионом Дегтярев успел наладить контакты с местными депутатами, так что велика вероятность, что они оперативно рассмотрят его предложение.