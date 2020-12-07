Россия откажется от перекачки газа через Незалежную через четыре года

"Газпром" к 2025 году полностью остановит доставку голубого топлива европейским потребителям по газотранспортной системе Украины. Такой прогноз судьбе бывшей советской трубе дал эксперт в области энергетики, специалист Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он проанализировал ситуацию на международном сырьевом рынке, а также информацию о возобновлении строительства "Северного потока-2" и пояснил изданию "Украина.ру", почему в ближайшей перспективе российский монополист прекратит доставлять углеводороды в Европу через Незалежную.

По его мнению, эксплуатация украинского трубопровода требует больших затрат. В связи с этим, Москва не станет продлевать контракт с Киевом на услуги по прокачке нашего сырья.

"Ближайшие четыре года "Газпром" еще будет пользоваться украинской ГТС, а потом нет. Может быть, в Молдавию или Румынию еще качать будет. Но постоянно ее не будут эксплуатировать, потому что она жутко затратная", – считает Юшков.

Эксперт отвел срок жизни украинской газовой трубе до 2025 года. Однако в ближайшие годы транзит газа снизится до уровня 40 млрд куб в год, а уже через четыре года "Газпром" вообще откажется от украинского маршрута.

В сфере энергетической безопасности, о чем так пекутся в Европе и США, Россия фактически заменит ГТСУ новым газопроводом "СП-2". Именно по этой трубе пойдут основные объемы сырья в европейские страны.

Напомним, что ранее в понедельник, 7 декабря, стало известно о прибытии нашего трубоукладчика "Академик Черский" к замороженной год назад точке строительства "Северного потока-2". Судно встало на якорь вблизи датского острова Борнхольм. Ожидается, что корабль скоро возобновит укладку труб по дну Балтийского моря.

Аналитик по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов предположил, что если будут задействованы два трубоукладчика "Черский" и "Фортуна", то проект может быть завершен через три месяца. Одновременно, строительство может быть затянуто из-за плохих зимних условий на Балтике.

